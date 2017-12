De nieuwe film met Nicolas Cage is er eentje om van te beven DBJ

De nieuwe Nicolas Cage is er eentje om van te beven. Hij speelt namelijk een vader die samen met zijn vrouw (Selma Blair), zijn kinderen probeert te vermoorden. Hij is niet alleen, want alle ouders in de stad willen hetzelfde doen. In de trailer is te zien hoe Nicolas en Selma hun eigen kinderen met bloeddoorlopen ogen achtervolgen met messen en voorhamers. De film gaat wereldwijd in première op 19 januari.

MD Selma Blair en Nicolas Cage in 'Mom and Dad'