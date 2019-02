De nieuwe Bondfilm heeft een titel DBJ

24 februari 2019

17u14 0 Film De productie van de volgende James Bondfilm gaat van start met de werktitel ‘Shatterhand’. In het magazine Production Weekly staat een lijst met films die nu of binnenkort worden opgenomen. Daarbij staat ook: ‘Bond 25 w/t Shatterhand’. De volgende film is het 25ste deel in de James Bond-reeks.

De Bondfilms staan bekend om hun bijzondere titels, denk maar aan ‘Skyfall’, ‘Quantum of Solace’ en ‘Spectre’ en ook de 25ste zou een bijzondere naam krijgen. ‘Shatterhand’, luidt de werktitel van het nieuwe filmproject. De naam verwijst naar een alias die Bondschurk Ernst Blofeld gebruikt in ‘You Only Live Twice’, het boek van bedenker Ian Fleming uit 1964.

Nu de werktitel is gelekt wordt ook verwacht dat de nieuwe film rond het Blofeld zal draaien. Blofeld werd in de laatste Bondfilm gespeeld door de Oostenrijkse Oscarwinnaar Christopher Waltz en zijn personage overleefde de film ook. Ook Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw en Lea Seydoux zouden terugkeren. De nieuwste film over 007 moet op 8 april 2020 uitkomen. Dat is later dan aanvankelijk gepland: de release moest worden uitgesteld omdat de Britse regisseur Danny Boyle het project verliet.

De 25ste Bondfilm wordt er eentje met opnieuw Daniel Craig in de hoofdrol, de Amerikaan Cary Joji Fukunaga staat in voor de regie. De opnames beginnen op 6 april in de Engelse Pinewood Studio’s.