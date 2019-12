De makers van 'Cats' reageren op de kritiek: "Dat waren waarschijnlijk mensen die de musical niet kennen” SDE

13 december 2019

17u17

Bron: Variety 0 Film Toen de eerste trailer van ‘Cats' in juli gelanceerd werd, reageerden heel wat fans vol afgrijzen op de beelden. ‘Bizar’ en ‘doodeng’, klonk het. Maar die kritiek is onterecht, vinden producenten Eric Fellner en Tim Bevan. Al geven ze in een interview met Variety wél toe dat de beelden werden aangepast.

De makers van ‘Cats’ gebruikten de nieuwste technologie om de acteurs er net als katten uit te doen zien, maar het resultaat was op z'n zachtst gezegd opmerkelijk. Jennifer Hudson, Taylor Swift en Judi Dench zien er als katten ‘bizar’ en ‘doodeng’ uit, meenden de kijkers. Maar producenten Eric Fellner en Tim Bevan zijn niet echt onder de indruk van alle kritiek, vertellen ze in een interview met Variety. Ze geloven eerder in de theorie ‘Er is niet zoiets als slechte publiciteit’, leggen ze uit. “Wat zeggen ze?”, vraagt Fellner. “De realiteit is dat meer dan 100 miljoen mensen de trailer gezien hebben. En ja, sommige mensen hielden er niet van, en - zoals dat nu eenmaal gaat in de wereld waarin we leven - diegenen die het niet leuk vonden, waren het meest luidruchtig.”

Bevan heeft een andere theorie: “De mensen die kritiek hadden, waren waarschijnlijk mensen die ‘Cats’ niet kenden, en waarschijnlijk verwachtten ze ofwel iets geanimeerd ofwel iets dat op vier poten stond. Maar bij de mensen die ‘Cats’ kennen, was de reactie best goed.”

Toch namen de makers de beslissing om het uiterlijk van de katten aan te passen. De reden? Volgens Fellner was de versie die in de trailer te zien was, niet de finale versie maar het resultaat van een wanhopige poging om iets af te leveren dat op tijd klaar zou zijn voor de trailer-deadline. “Je zal subtiele veranderingen zien", laat hij dus weten. “De personages zijn geëvolueerd en blijven nog elke dag verder evolueren.”