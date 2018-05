De kracht van animatie: zo zien deze 11 filmhelden eruit zonder special effects TDS

02 mei 2018

17u30 0 Film Vraag jij je soms ook af wat nu echt is en wat niet wanneer je films of series aan het bingewatchen bent? Van alles wat te zien krijgen zijn er fans en tegenstanders. Maar dat iemand niet onder de indruk zou zijn van deze special effects, zou toch verbazend zijn.

1. 'Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest'

Net als in het eerste deel van de 'Pirates of the Caribbean'-reek was er ook in de tweede film aan bijzondere personages geen gebrek. In deze prent moest een groot deel van de cast in de huid kruipen van creaties die een combinatie waren van mensen en zeewezens. Hun leider Davy Jones, gespeeld door de Britse acteur Bill Nighy, kreeg een baard van octopustentakels en grote scharen als handen. Het was een visuele pareltje, waar heel wat uren aan computerwerk aan vooraf gingen.

2. 'Beauty and the Beast'

Het is natuurlijk geen geheim dat er heel wat effecten aan te pas kwamen om acteur Dan Stevens te transformeren in het Beest. In de film zag hij er erg realistisch uit, maar op de set was dat heel wat anders. De acteur moest een pak vol stippen dragen, dat liefst 20 kilo woog. Aan zijn voeten werden opvallend genoeg grote veren bevestigd. Het was voor Emma Watson allicht niet vanzelfsprekend om niet te lachen op de set. 'Beauty and the Beast' werd een absolute kaskraker.

Best thing ever! I now want to watch the whole movie with @thatdanstevens just in the ugly suit. Love this movie more and more daily. pic.twitter.com/oXKQgZ077b Harlee(@ albionscastle) link

3. 'Guardians of the Galaxy'

Wie 'Guardians of the Galaxy' heeft bekeken kan het vast beamen: na een paar momenten vallen de spectaculaire visuals meteen op. Om dat allemaal voor elkaar te krijgen werd er achter de schermen flink gegoocheld met make-up, kostuums en de nodige special effects. Baby Groot werd bijvoorbeeld gebeeldhouwd op basis van tekeningen. Nadat er een maquette was gemaakt vervolledigde het computerteam het personage. Er werd precies uitgezocht hoe hij lichaam en gelaat moest bewegen, om het er akelig echt te laten uitzien.

4. 'Alice in Wonderland'

Tweelingbroertjes Diedeldie en Diedeldom uit 'Alice in Wonderland': om hen in de remake tot leven te wekken werd heel wat animatie en visual effects gebruikt. Niet alleen bij hen overigens. De film werd dan ook grotendeels opgenomen voor een zogenaamd green screen om het geheel tot leven te wekken.

5. 'The Lord Of The Rings'

Voor de complexe effecten die gebruikt werden bij de 'Lord Of The Rings'-trilogie deed Peter Jackson beroep op het Nieuw-Zeelandse bedrijf WETA Digital. Er kwam heel wat bij kijken, maar het resultaat was fantastisch.

"Het mooie aan de figuur van Gollum is dat je, ondanks het feit dat hij een animatiefiguur is, toch ziet dat er een acteur achter zit. En de stem, dat ben ik ook. Van het begin tot het einde. Maar dan zonder speciale effecten.", zei acteur Andy Serkis ook zelf.

6. 'Avatar'

Avatar werd op zijn minst gezegd een gigantisch kassasucces. Daarnaast was het een verbluffend spektakel van levensechte visuele effecten. Voor een project als 'Avatar' werd iets minder vereist van de cast en crew, omdat het meeste werk nadien achter de computers plaatsvond. De film van James Cameron uit 2009 was niet alleen baanbrekend door het gebruik van 3D, ook werd er gebruik gemaakt van motion capture. Het leverde de prent meerdere prijzen op.

7. 'The Dark Knight'

Het verminkte gezicht van Harvey Dent of Two-Face leek levensecht in 'The Dark Knight'. Zijn gelaat bleef in het echt natuurlijk (en gelukkig maar) ongedeerd, maar er werd heel wat computeranimatie voor gebruikt. Aaron Eckhart droeg naast make-up ook bewegingssensoren op de linkerhelft van zijn gezicht. Later werd alles vakkundig bewerkt met software. Aan al het stuntwerk kwamen dan weer nauwelijks digitale effecten aan te pas.

8. 'Okja'

De special effects in 'Okja' zijn van Erik-Jan de Boer, die eerder al een Oscar won voor de virtuele tijger in 'Life of Pi'. Ook de effecten in 'The Maze runner' en 'Avenger: Age of Ultron' nam hij voor zijn rekening. Er werd gebruik gemaakt van een mix van computereffecten en traditionele methoden. Zo droeg de acteur een gigantisch pak, het geheel nam bijna net zoveel ruimte in als het dier in 'Okja' zelf. De visuele effecten waren volgens recensenten briljant.

9. 'Game Of Thrones'

'Game of Thrones' is spectaculair, hevig en extreem. De special effects uit deze serie zijn zo goed gemaakt dat het moeilijk is om ze te onderscheiden van de realiteit. En daar is Studio Rodeo FX verantwoordelijk voor. Ze spendeerden maanden aan de effecten in de reeks, en die worden dan ook enorm geprezen.

Ook voor alle plaatsen en gebouwen werd heel wat animatie gebruikt.

10. 'Twilight'

'The Twilight'-saga was een enorme hype. En hoewel sommigen de special effects niet helemaal konden appreciëren, staken de makers er toch ontzettend veel tijd in. Zo werden voor het creëren van de wolf op onderstaande foto (uit de tweede film) liefst 12 miljoen digitale haren gemaakt. In de eerste waren dat er nog 'maar' 2 miljoen. "Nadien voegden we bewegingen toe aan de wenkbrauwen en zijn bek, en gaven we de wolf neusrimpels. Zo kwam hij echt tot leven", aldus de makers.

11. Harry Potter

Dat heel wat scènes uit Harry Potter voor een green screen - in hun geval een blue screen - werden opgenomen, konden velen ongetwijfeld verwachten. De acteurs gaven het beste van zichzelf, maar ook achter de camera werkte veel talent mee aan de wereldberoemde films. Het setontwerp en de visuele effecten waren dan ook van een Oscarwinnend niveau.