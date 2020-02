De horrorzussen die verstrikt raakten in hun eigen pact: het ware verhaal achter nieuwe thriller ‘The Silent Twins’ TDS

27 februari 2020

12u55

Film 'Black Panther'-actrice Letitia Wright (26) en actrice Tamara Lawrance (26) zullen de hoofdrol spelen in de nieuwe bloedstollende film 'The Silent Twins', waarvan de opnames later dit jaar van start gaan. De thriller vertelt de waargebeurde historie over June en Jennifer Gibbons, die bekend - of eerder berucht - werden als The Silent Twins. Op vierjarige leeftijd sloten de zussen een 'duivelspact' dat hen hun hele leven aan elkaar bond en nooit werd verbroken. Dit is hun verhaal.

‘The Silent Twins’, die wordt geregisseerd ​​door de Poolse Agnieszka Smoczynska, volgt het waargebeurde levensverhaal van June en Jennifer Gibbons, een eeneiige tweeling die werd geboren op Barbados, maar opgroeide in Wales. De zussen weigeren al op erg jonge leeftijd iedere vorm van contact met de buitenwereld. De meisjes gaan erg ver om hun woorden kracht bij te zetten: ze sluiten zich op in hun kamer waar ze hun eigen wereld creëren. Een wereld vol macabere kinderspelletjes, waar ze niet mee kunnen ophouden. Ze schrijven allerlei lugubere gedichten, romans en zakken vol dagboeken. Ze schrijven over vrijen en drinken en willen dat iemand hen komt verlossen.

De zussen spreken enkel met elkaar en ontwikkelen zelfs een eigen geheimtaal. Hun ouders kunnen alleen met hen communiceren door middel van briefjes die onder de slaapkamerdeur worden geschoven. In de loop der jaren gaat het ook enkel van kwaad naar erger: wanneer ze tieners zijn, monden hun fantasieën uit in ernstige misdrijven als diefstal en brandstichting. De ‘horrorzussen’ worden op 19-jarige leeftijd veroordeeld en komen uiteindelijk in de gevangenis terecht.

Onderzocht

June en Jennifer belanden in Broadmoor, een instelling voor zwaar gestoorde criminelen. Daar worden ze op verschillende afdelingen ondergebracht. Wanneer ze gescheiden worden raakt de tweeling in catatonische toestand, waarbij ze op niets of niemand meer reageren. De zussen worden bestudeerd door een klein leger aan artsen en psychologen, maar ook hun vragen blijven steeds onbeantwoord.

Wanneer de zussen in 1993 na 11 jaar Broadmoor naar een ander centrum worden overgebracht, besluit Jennifer dat ze haar leven moet opofferen. Zij en June hadden de afspraak dat, als één van hen stierf, de ander weer zou praten en een normaal leven zou beginnen leiden. Jennifer sterft op 29-jarige leeftijd, maar haar dood blijft tot op vandaag een mysterie. Officieel stierf ze aan een acute ontsteking van de hartspier, hoewel er geen bewijs van drugs of gif in haar lichaam werden gevonden.

Normaal leven

Zo komt er na al die jaren een einde aan het ‘duivelspact’. June begint weer te spreken en mag de instelling verlaten. Vandaag de dag is ze nog altijd in leven: ze woont in de buurt van haar ouderlijke huis in Wales. “Ik had normaal kunnen zijn als ik gewild had, als mijn zus er niet was geweest”, zei ze eerder over haar verbijsterende verhaal. Anno 2020 doet June er dan ook alles aan om het verleden te laten rusten.