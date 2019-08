De geruchten zijn dan toch waar: op 11 oktober verschijnt sequel ‘Breaking Bad’ op Netflix SDE

10u20 18 Film Fans smeken er al jaren om, en nu heeft Netflix hun smeekbedes eindelijk beantwoord: de populaire serie ‘Breaking Bad’ krijgt een vervolg. In de film ‘El Camino’ komen we eindelijk te weten wat er met Jesse Pinkman, het personage van Aaron Paul (39) gebeurd is.

Veel is er nog niet geweten over ‘El Camino’, maar de film zal al zeker rond het personage Jesse Pinkman draaien. “Na zijn dramatische ontsnapping uit gevangenschap, moet Jesse met zijn verleden in het reine komen om een soort van toekomst te smeden", klinkt het in de synopsis.

Cranston

Acteur Aaron Paul komt dus al zeker terug, maar of ook die andere hoofdrolspeler, Bryan Cranston, opnieuw te zien zal zijn als Walter White, is nog onduidelijk. In november vertelde Cranston al dat er gewerkt werd aan een sequel, maar dat hij nog niet gecontacteerd was. Hij wilde wel graag meewerken als hem dat gevraagd werd, liet hij weten. “Absoluut! Als Vince Gilligan (de bedenker van de serie, red.) het me zou vragen, dan absoluut. Hij is een genie. Het is een geweldig verhaal en heel veel mensen hadden het gevoel dat ze de verhaallijnen die nog openstonden, graag afgerond wilden zien. Dit verhaal zou - van wat ik gehoord heb - dieper ingaan op enkele personages wiens reis nog niet helemaal voltooid was.” Maar of hij zelf zou mogen meewerken, dat wist hij niet, aangezien zijn personage in het laatste seizoen sterft. “Ik weet niet of ik ga opduiken, of op welke manier. Geen idee. Maar ik ben zo opgewonden, want het is ‘Breaking Bad’ en dat was de mooiste professionele periode van mijn leven. Ik kan niet wachten om al die mensen opnieuw te zien, ook al is het maar door gewoon een bezoekje te brengen.”

Mezcal

Vorige maand dachten fans al dat de film eraan zat te komen, omdat Cranston en Paul op sociale media hintten op een nieuwe samenwerking. Toen bleek echter dat ze samen de onderneming Dos Hombres hebben opgericht, waarmee ze het Mexicaanse drankje Mezcal op de markt brengen. In een lange post vertelden ze hoe ze drie jaar geleden samenkwamen en nadachten over een volgend gezamenlijk avontuur, en op het drankje kwamen. Niet het nieuws waar fans op gehoopt hadden, maar nu krijgen die toch eindelijk de bevestiging waarop ze zaten te wachten.

De film zal op 11 oktober op Netflix te zien zijn.

