De derde 'F.C. De Kampioenen'-film rondt de kaap van een 500.000 bezoekers

18 januari 2018

14u27 0 Film 'F.C. De Kampioenen Forever', de derde Kampioenenfilm, ging gisteren de kaap van het half miljoen betalende toeschouwers voorbij. Daarmee staat de film nu ook officieel in het lijstje van meest succesvolle Belgische films aller tijden.

De kaap van een half miljoen is opmerkelijk gezien de grote terugval van het bioscoopbezoek voor Vlaamse films vorig jaar. 'Betalende bezoekers' wordt hier benadrukt omdat veel distributeurs van Vlaamse films in persberichten wel eens de ‘gratis’, ‘gesponsorde’ en ‘betaalde’ toegangskaarten op een hoopje durven gooien.

'FCDK 3' is met grote voorsprong de best bezochte Belgische film van 2017 met al meer dan 2.5 keer het aantal toeschouwers van de nummer 2 ('Het Tweede Gelaat').

Succesvolste Belgische films

In de Belgische filmgeschiedenis zijn er slechts 15 films die meer dan een half miljoen bezoekers lokten. 'Loft' en 'Koko Flanel' zijn de enige Belgische films die meer dan een miljoen bezoekers naar de bioscoop haalden, 'Hector' staat met 933.000 verkochte tickets op plaats drie.

De vraag is of dit derde filmdeel beter gaat doen dan de twee voorgaande. 'Kampioen zijn blijft plezant!' (2013) staat in de alltime top twintig op nummer vijf, met 765.000 tickets. De tweede film uit de reeks ,'F.C. De Kampioenen 2: Jubilee General' (2015), staat op nummer negen met 678.065 betalende bezoekers.

Tot wanneer 'F.C. De Kampioenen Forever' in de zalen blijft is niet bekend.