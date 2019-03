De deal is rond: Disney neemt 20th Century Fox over voor 71 miljard MVO

21 maart 2019

17u26 0 Film Na lang onderhandelen is de deal eindelijk rond: The Walt Disney Company neemt 21st Century Fox over voor 71 miljard dollar.

Sinds woensdag is Disney de officiële eigenaar van de 21st Century Fox filmstudio’s. Daarmee verwierven ze in één keer ook de filmrechten voor enkele Marvel-helden zoals ‘X-Men’, ‘Deadpool’, ‘Fantastic Four’, maar ook voor de ‘Avatar’-films van James Cameron en tv-hits als ‘The X-Files’, ‘The Simpsons’, ‘American Horror Story’ en ‘Empire’.

Aan zo’n grote aankoop hangt natuurlijk een even groot prijskaartje vast. Disney kocht het bedrijf voor 71 miljard dollar, ofwel 63 miljard euro. Voor talrijke leden van het personeel is het geen goed nieuws, want er worden zo’n 4.000 ontslagen verwacht vanwege de eenmaking van de bedrijven.

Disney wil met de overname van 21st Century Fox de strijd aangaan met Netflix, althans volgens bronnen.