De coronacrisis bracht voor regisseur Hans Herbots ook een voordeel met zich mee: BBC-reeks nu met kerst op de buis LOV

05 juni 2020

07u48 0 Film Hoewel het coronavirus roet in het eten gooide tijdens de laatste draaidagen, komt de Netflix-reeks ‘The Serpent’ van Belgische regisseur Hans Herbots (50) tijdens de kerstperiode uit. “Een geluk bij een ongeluk.”

Dat ‘The Serpent’ tijdens de kerstperiode uitkomt bij Netflix en de BBC, vindt Herbots positief. “Natuurlijk een bijzonder gunstige periode”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. Doordat de opnames nog niet afgerond waren, zullen er wel nog nieuwe draaidagen ingepland moeten worden. “In maart, een drietal dagen voor we de opnames in Thailand zouden afronden, zijn we er halsoverkop vertrokken wegens de corona-uitbraak. Om dezelfde reden vielen ook nog vijf draaidagen in Boedapest in het water. In principe zouden we nog terug moeten naar Bangkok, maar aangezien het vooral om interieurscènes gaat, veronderstel ik dat de producenten ervoor zullen kiezen die te faken in een Londense studio.” Nu is de regisseur alvast volop bezig met de montage.

‘The Serpent’ is een achtdelige fictiereeks die het levensverhaal van seriemoordenaar Charles Sobhraj, die echt bestaat, beschrijft. In de jaren zeventig doodde hij meer dan twintig jonge Westerse toeristen in India, Thailand en Nepal. Herbots neemt de regie van de vier laatste afleveringen voor zich, ook Tom Shankland (‘The Missing’, ‘Les Misérables’) kruipt in de regiestoel.

Herbots, de man van Lien Van de Kelder, is bekend van reeksen als ‘Als De Dijken Breken’, ‘Riviera’, ‘Rellik’ en films als ‘De Behandeling’.