De allereerste beelden van 'Mamma Mia 2' zijn er Amanda Seyfried lichtte een tipje van de sluier op via Instagram MVO

Mamma Mia, here they go again: parelwitte stranden, blauwe zee en al even blauwe lucht, afgewerkt met prachtige stemmen en die onvergetelijke ABBA-hits. De eerste film was een monstersucces, en van de sequel verwacht men niets minder. Negen jaar lang hebben we er op moeten wachten, maar dankzij Amanda Seyfried zijn de eerste beelden van 'Mamma Mia 2' klaar voor het grote publiek. Via Inst-agram deelt ze foto na foto van Kalokairi, de idyllische locatie van de film. Gewerkt moet er worden, maar het is duidelijk dat er ergere dingen zijn dan acteren onder de zuiderse zon. Zelfs Amanda's vriend, Thomas Sadoski, is van de partij om de tijd tussen scènes door te doden. Yamas!

#mcm 2/2 Een foto die is geplaatst door Amanda Seyfried (@mingey) op 23 okt 2017 om 20:27 CEST

🎶🎃 Een foto die is geplaatst door Amanda Seyfried (@mingey) op 20 okt 2017 om 22:04 CEST

Paddling about Vis 📷@abbymills76 Een foto die is geplaatst door Amanda Seyfried (@mingey) op 09 okt 2017 om 09:11 CEST

Sophie and young Auntie Tanya in a space-time continuum Een foto die is geplaatst door Amanda Seyfried (@mingey) op 17 okt 2017 om 11:58 CEST

Welcome back to Kalokairi @mammamiamovie Een foto die is geplaatst door Amanda Seyfried (@mingey) op 17 okt 2017 om 11:51 CEST

#herewegoagain Een foto die is geplaatst door Amanda Seyfried (@mingey) op 23 sep 2017 om 14:33 CEST