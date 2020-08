DC Comics geeft eerste teaser van ‘The Batman’ met Robert Pattinson prijs TK

23 augustus 2020

07u31

Bron: Vertigo 1

Film Hoewel de opnames een tijdlang stillagen wegens corona en er nog maar 25 procent van de film werd opgenomen, lanceerde DC Comics zaterdagavond toch een eerste teaser van 'The Batman'. De reboot van de franchise, waarbij Ben Affleck baan moest ruimen voor een verrassende Robert Pattinson ('Twilight'), moet 2021 in de zalen komen.

Aan de teaser te zien kunnen we een duistere ‘Batman’-film verwachten, en we krijgen ook de eerste beelden van Zoë Kravits als Catwoman op ons bord. Regisseur Matt Reeves belooft ‘een detectiveverhaal vol actie en mysterie’ en liet zich inspireren door films als ‘Chinatown’ en ‘Taxi Driver’. De prent speelt zich af in het tweede jaar dat Bruce Wayne in de huid van Batman kruipt, waarbij hij een mysterieuze reeks moorden moet oplossen die gelinkt zijn aan corruptie in Gotham City en zijn eigen familie. Het gaat een beetje om een Batman in zijn kinderschoenen, die nog veel moet leren. “We ontmoeten Batman terwijl hij bezig is met een criminologisch experiment en we zien hem fouten maken,” aldus Reeves. “Hij heeft niet meteen het gewenste effect op de misdaad in Gotham.”

De films met Pattinson zullen zich niet in het DC-filmuniversum afspelen. Hij zal dus een contact hebben met Wonder Woman, The Flash en co, zodat Reeves zijn eigen wereld kan uitbouwen. In de prent zijn overigens ook de Penguin (Collin Farrell) en de Riddler (Paul Dano) te zien.