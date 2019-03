Dave Franco gaat vrouw Alison Brie regisseren in debuutfilm SD

12 maart 2019

18u12

Bron: People 0 Film Acteur Dave Franco (33) gaat zijn eerste film regisseren en hij roept daarvoor de hulp in van zijn vrouw, ‘The Post’-actrice Alison Brie (36). Ook ‘Beauty and the Beast’-acteur Dan Stevens (36) heeft toegezegd.

Dave Franco treedt nu helemaal in de voetsporen van zijn oudere broer James en waagt zich na het acteren nu ook aan het regisseren. Zijn eerste film wordt de horrorfilm ‘The Rental’, die hij samen met Joe Swanberg schreef. Zijn vrouw, Alison Brie, zal een hoofdrol spelen. Ook Dan Stevens, Sheila Vand en Jeremy Allen White doen mee. Franco liet weten dat hij erg gelukkig is dat hij met zo'n geweldige groep acteurs kan samenwerken.

‘The Rental’ vertelt het verhaal van twee koppels die een weekendje weggaan naar een afgelegen huisje. Dat het weekendje niet goed afloopt, valt wel te verwachten in een horrorfilm. De opnames beginnen in april.

Het is niet de eerste keer dat Franco met zijn vrouw samenwerkt. Het koppel, dat in 2017 trouwde, speelde al samen in ‘The Disaster Artist’. In die film speelde ook oudere broer James mee. Brie, die onlangs ook succes oogstte met de Netflix-serie ‘Glow’, vertelde dat haar huwelijk met de jongste Franco erg ontspannen is. “We brengen ‘s avonds samen tijd door. We vinden het leuk om gewoon bij elkaar te zijn”, zei ze. “Ik heb een erg bemoedigende partner in mijn leven, en ik weet dat hij van me houdt, wat er ook gebeurt. Ik heb de ware gevonden.”