Dat belooft! Dit zijn de eerste beelden uit de vierde ‘Kampioenen’-film ‘Viva Boma!’ TK

27 juni 2019

11u10 66 Film Eind dit jaar mogen we de vierde ‘Kampioenen’-film verwachten in de bioscoop, maar regisseur Jan Verheyen lichtte nu al een tipje van de sluier op. En de eerste beelden beloven weer een knotsgekke bedoening.

De opzet: Ronaldinho wordt door Boma en Goedele klaargestoomd als nieuwe PDG van de ‘Boma Vleesindustrie NV’. Maar zijn hart ligt meer bij het voetbal – en bij Niki, zijn nieuwe vlam. Terwijl de Kampioenen een promotiestunt voorbereiden om de ‘Viva Boma’-worst te lanceren tijdens Aalst Carnaval, zien eeuwige vijanden Fernand en DDT hun kans schoon om de Kampioenen voorgoed uit te schakelen. “Het wordt een heroïsche krachtmeting waarin familiebanden, topsport, Voil Jeannetten, vriendschap en verraad centraal staan”, klinkt het in een persbericht.

Naast de vertrouwde Kampioenen zijn er uiteraard weer verrassende gastacteurs – waaronder Bab Buelens als Niki, Warre Borgmans – en speelse cameo’s. An Swartenbroekx schreef overigens mee aan het scenario. Er verschijnen ook twee originele nummers in de film. Eentje daarvan, ‘Viva Boma’, is nu al te horen in de teaser. Het lied wordt gezongen door Carmen.