Dat belooft: Dimitri Vegas strikt rol in... Amerikaanse horrorfilm!

Dimitri Thivaios, die met zijn broer dj-duo Dimitri Vegas en Like Mike vormt, gaat een nieuwe uitdaging aan. Hij werd als eerste gecast voor 'Rise of the Living Dead' van de Amerikaanse regisseur George Cameron Romero, zoon van de recent overleden horrorregisseur George Andrew Romero.

'Rise of the Living Dead' moet nog gedraaid worden, maar is eigenlijk de voorloper van 'Night of the Living Dead' uit 1968 van de 'oude' Romero. Zijn zoon zet zijn werk nu verder. De regisseur maakte het nieuws van de casting zelf bekend via zijn Facebookpagina.

"Mijn goede vriend Dimitri en ik hebben waren al een tijdje aan het bespreken hoe we hem konden betrekken bij 'Rise'", aldus Romero. "We zijn er eindelijk uit. Ik ga nog niets verklappen, maar hij krijgt één van mijn favoriete rollen in de film. 'Rise' wordt een van zijn eerste speelfilms.Dimitri mag hier terecht trots op zijn. Hij is een echte fan van het genre, van mijn vader en van de erfenis van Romero. Hij is één van ons!"

Dimitri Vegas zal ook te zien zijn in 'Gangsta: The Movie' van Adil El Arbi & Bilall Fallah. Hij sprak ook een stemmetje in voor de Disneyfilm 'Big Hero 6'. Ook in het vervolg daarop zal hij te horen zijn.

Dimitri en zijn broer Like Mike volgen al een tijd acteerlessen met het oog op een carrière in Hollywood.