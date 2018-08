Danny Boyle stapt op als regisseur van volgende James Bond-film jv

21 augustus 2018

21u01

Bron: DPA/AFP 1 Film De Britse Oscarwinnaar Danny Boyle ('Slumdog Millionaire') is als regisseur van de volgende James Bond-film afgesprongen. Dat maakten de filmproducent en hoofdrolvertolker Daniel Craig bekend. Boyle nam afstand van het project wegens "creatieve meningsverschillen", deelden ze op de website van de Bond-films mee. Over een opvolger is nog niets bekend.

In mei kondigde het productiebedrijf Eon Productions aan dat Boyle de regie voor de 25ste film over geheim agent 007 zou overnemen. Daniel Craig zal opnieuw de rol van de welbespraakte en pientere James Bond vertolken. Het draaien van de film is gepland voor begin december dit jaar, klinkt het. In Groot-Brittannië zal de film in oktober 2019 op het witte doek komen.

Boyle verwierf een cultstatus met zijn film 'Trainspotting', die zich in het drugsmilieu van de jaren negentig in Schotland afspeelt. Hij boekte zijn grootste succes met 'Slumdog Millionaire' uit 2008. De film won liefst acht Oscars, waarvoor die voor de beste regisseur.