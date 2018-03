Danny Boyle regisseert Bond 25: "We hopen hem eind dit jaar klaar te hebben" SD

15 maart 2018

19u05

Bron: ANP 0 Film Regisseur Danny Boyle (61) heeft bevestigd dat hij aan de volgende James Bondfilm werkt. De Slumdog Millionaire-regisseur onthulde dit aan Metro New York tijdens een speciale vertoning van zijn nieuw serie Trust.

"We werken momenteel aan het script", zei Danny Boyle. "Daar hangt het allemaal van af. Ik ben momenteel bezig met een script van Richard Curtis. We hopen over zes of zeven weken met de opnames te kunnen beginnen. Dan zou de volgende Bond aan het einde van dit jaar klaar zijn. We werken eraan."

Filmstudio MGM weigert commentaar. Variety meldde al eerder dat Boyle hoog op het verlanglijstje van MGM staat om Bond 25 te regisseren. Sam Mendes regisseerde de vorige Bondfilms Skyfall (2012) en Spectre (2015). Skyfall bracht wereldwijd 1,1 miljard dollar op. Spectre bracht 880,7 miljoen euro op.