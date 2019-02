Daniel Radcliffe reageert voor het eerst op onfrisse toiletgeheimen van Zweinstein: “Ik heb veel vragen” KD

01 februari 2019

14u12 0 Film ‘Harry Potter’-acteur Daniel Radcliffe (29) heeft voor het eerst gereageerd op de onfrisse toiletgeheimen van J.K. Rowling. De auteur van de boekenreeks had eerder gezegd dat tovenaars hun uitwerpselen wegtoverden voor de uitvinding van het toilet. “Ik hou niet van dat idee”, aldus de acteur. “Ik heb hier veel vragen over.”

Begin dit jaar verraste J.K. Rowling het internet door een onfris weetje te delen over het toiletgebruik op de fictieve school Zweinstein. In de 18de eeuw gingen de tovenaars uit het universum dat Rowling creëerde namelijk niet naar het toilet om hun behoefte te doen. “Zweinstein heeft niet altijd toiletten gehad”, aldus de schrijfster. “Voordat Dreuzel-sanitair werd overgenomen in de 18de eeuw, deden heksen en tovenaars gewoon hun behoefte waar ze stonden. Vervolgens toverden ze het bewijs weg.”

Fans van de tovenaarswereld waren allerminst te spreken over het onfrisse wc-weetje van Rowling. Heel wat fans lieten weten dat ze dat weetje liever niet hadden geweten. ‘Harry Potter’-acteur Daniel Radcliffe zegt nu ook verrast te zijn door het gegeven. “Ik zou dat stukje geschiedenis graag herbekijken”, aldus de acteur. “Ik wist niet dat ik dat deed. Ik hou er niet van. Ik speelde dat personage jarenlang zonder te weten dat dit gebeurde. Ik kon die informatie goed gebruiken voor m’n rol.”

Fans wezen er Daniel echter op dat zijn personage pas na de 18de eeuw geboren werd, en dus altijd toiletten ter beschikking had. “Dat weet ik, maar ik heb toch veel vragen over het thema”, reageerde hij. “Ik vind het gewoon echt geen leuk idee.”