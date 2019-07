Daniel Craig wil Ed Sheeran voor titelnummer ‘Bond 25' SD

29 juli 2019

11u27

Bron: MetroUk 0 Film Zal Ed Sheeran (28) het titelnummer van de nieuwe James Bond-film inzingen? Als het aan hoofdrolspeler Daniel Craig (51) ligt wel. Die is namelijk grote fan van de Britse muzikant, dankzij dochtertje Ella.

Nu ‘Bond 25' volop in productie is, is het altijd uitkijken naar wie het titelnummer van de film zal inzingen. Als het van Daniel Craig, die de meesterspion speelt, afhangt, zal die eer dit jaar naar Ed Sheeran gaan. Dat vertelt een bron aan de Sunday Mirror. “Daniel maakte via zijn dochter Ella kennis met Eds muziek”, vertelt de ingewijde. “Ze is gek van Ed en nu houdt ook Daniel van zijn muziek en wil hij dat Ed het titelnummer maakt.” En de acteur heeft wel degelijk iets te zeggen, zo blijkt. “Daniel is niet alleen de hoofdrolspeler, maar hij is ook een van de producenten. Hij heeft dus veel invloed over elk aspect van de film.”

Ed Sheeran lijkt in ieder geval klaar om de taak te vervullen. Al in 2017 liet hij weten dat hij een Bond-nummer in de schuif heeft liggen. “Ik heb drie jaar geleden een titelnummer geschreven”, vertelde hij tijdens een talkshow. “Ik ga je de titel niet vertellen, want iemand zou het kunnen stelen, maar het is erg goed.”

In mei deden de geruchten al de ronde dat Sheeran het titelnummer zou zingen samen met Lady Gaga. Ook Adele - die eerder al het titelnummer van ‘Skyfall’ zong - wordt echter genoemd. “Er wordt ook over Adele gepraat aangezien haar nummer zo’n grote hit was", vertelt de bron. “Maar ook Ed wordt serieus overwogen. Het knelpunt is dat Ed een jongere generatie aanspreekt, terwijl Adele meer voor alle leeftijden werkt. Er wordt ook nog naar andere artiesten gekeken.”