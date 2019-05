Daniel Craig weer in Verenigd Koninkrijk na ongeval op de ‘James Bond’-set: “Hij worstelt nog met de pijn” MVO

27 mei 2019

21u03 1 Film ‘James Bond’-acteur Daniel Craig (51) is terug in Groot Brittannië om een verwonding aan zijn enkel te laten verzorgen, die hij opliep op de set. Op foto’s van Metro UK is te zien hoe hij nog worstelt met de pijn.

Craig werd gespot in de Pinewood Studios van Buckinghamshire. Het was duidelijk dat hij nog steeds veel last had van zijn letsel, gezien hij zich aan de deur van zijn trailer moest vasthouden voor stabiliteit. “Hij is nog niet aan de beterhand”, vrezen de Britse media. “Je ziet dat hij pijn heeft.” De acteur scheurde een gewrichtsband op de set in Jamaica, en werd daarna meteen terug overgevlogen naar het Verenigd Koninkrijk zodat hij de beste zorgen zou krijgen. Ondertussen maakte de filmstudio via Twitter al bekend dat Craig een operatie zal moeten ondergaan, maar het is nog niet geweten wanneer.

De opnames waren slechts twee weken eerder officieel van start gegaan. Voorlopig gaat het filmen verder zonder Craig, tot hij genoeg is uitgerust om terug over te vliegen. “Daniel is furieus dat dit hem is overkomen”, zeggen insiders. “Zeker omdat hij zoveel maanden getraind heeft om in topconditie te zijn voor deze rol.”

“Eerst dacht men dat het een ramp zou zijn”, zegt een getuige in The Sun. “Maar al snel bleek dat Daniel vlug weer terug aan het werk zal kunnen gaan, mits hij zijn enkel na de operatie niet te veel onder druk zet.”

Meer dan één probleem

Het is niet het eerste probleem dat de 25ste Bond-film moet overwinnen. Eerder nam regisseur Danny Boyle al ontslag wegens “creatieve meningsverschillen” en werd er door insiders op de set bij hoog en laag beweerd dat er zelfs geen volledig script of verhaal klaarlag bij de start van de opnames. “Ze doen zomaar wat”, bleek de conclusie. Phoebe Waller-Bridge, de schrijfster achter ‘Killing Eve’, is sindsdien aangenomen om het script af te werken.

Ondanks alles blijft de releasedatum onveranderd, zo meent de studio. “De première volgt in april 2020", schrijven ze op Twitter.

It's not easy being Bond 🍸 https://t.co/BoZQPhv14J Metro(@ MetroUK) link