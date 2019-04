Daniel Craig stoot Roger Moore van de troon als de ultieme James Bond TK

08 april 2019

09u23

Bron: ANP 9 Film Daniel Craig zal deze week het punt bereiken waarop hij het langst de rol van James Bond vertolkt. De 51-jarige acteur zal zijn voorgangers nu woensdag verslaan: dan vestigt hij met 4.527 dagen het record van de langst dienende 007. Dit meldt Daily Mail.

Daniel Craig debuteerde in november 2006 als James Bond in ‘Casino Royale’. Woensdag passeert hij voormalig Bond-acteur Roger Moore, die het 4.526 dagen volhield in de rol van spion. Sean Connery wijdde negen jaar van zijn carrière aan de iconische rol. Pierce Brosnan, die begon met ‘Goldeneye’ in 1995, had zeven jaar een 'licence to kill'.

Daniel Craig begint volgende maand aan de opnames van zijn vijfde Bondfilm, die als werktitel ‘Shatterhand’ heeft. Het is het 25e deel in de James Bond-reeks en naar verluidt de laatste met Craig in de hoofdrol. De nieuwste film over 007 moet op 8 april 2020 in de bioscopen uitkomen. Dat is later dan aanvankelijk gepland: de release moest worden uitgesteld omdat de Britse regisseur Danny Boyle het project verliet. Hij werd vervangen door ‘True Detective’-regisseur Cary Fukunaga.