Daniel Craig krijgt 25 miljoen voor 25ste 'James Bond'-film

12 mei 2018

17u29 0 Film Daniel Craig heeft niets te klagen over het salaris dat hij ontvangt voor de nieuwste 'James Bond'-film. De Britse acteur verdient volgens Variety 25 miljoen dollar voor zijn hoofdrol in 'Bond 25'. Daarmee is Craig een van de bestbetaalde acteurs van dit moment.

De 25ste film in de 'James Bond'-reeks is vanaf 8 november 2019 in de bioscoop te zien. Het lijkt erop dat het de laatste keer is dat Craig te zien zal zijn als de Britse spion. Na de laatst uitgebrachte Bond-film 'Spectre' had de 50-jarige acteur al aangegeven dat hij wel klaar is met James Bond.

Danny Boyle heeft de regie in de handen bij 'Bond 25'. Hij regisseerde eerder films als 'Slumdog Millionaire' en 'Trainspotting'. De vorige twee Bond-films ('Skyfall' en 'Spectre') werden geregisseerd door Sam Mendes.