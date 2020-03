Daniel Craig heeft het gehad met praatjes over ‘vervloekte Bond’: “Wij doen ook maar ons best” SDE

10 maart 2020

18u40

Bron: GQ 0 Film Binnenkort is Daniel Craig (52) voor de allerlaatste keer te zien als superspion James Bond in ‘No Time To Die’. Dat er tijdens het productieproces een en ander misliep ontkent hij niet, maar de acteur is het wél beu dat er over een ‘vervloekte’ film gesproken wordt. Dat zegt hij in GQ.

Een regisseur (Danny Boyle) die ontslag nam, een enkelblessure voor Daniel Craig, een explosie op de set ... Het is niet overdreven om te zeggen dat de opnames van ‘No Time To Die’ met enkele problemen te kampen kregen en behoorlijk wat vertraging opliepen. Maar om nu te spreken van een vervloekte film, dat vindt hoofdrolspeler Daniel Craig een brug te ver.

“Het maakt me razend”, zegt Craig in GQ. “Want ik denk dan: ‘Vervloek onze film niet!’ En ook: we doen hier allemaal ons best.” Dat regisseur Danny Boyle besloot om weg te gaan, is volgens de acteur simpelweg een ongelukkig toeval. “Danny had ideeën, maar die ideeën werkten niet. Zo was het nu eenmaal.” Uiteindelijk werden er vier versies van het scenario gemaakt. “Ik zou er graag aan begonnen zijn met een scenario dat we konden verfilmen", zegt Craig. “Maar dat gebeurde gewoon niet.”

De acteur heeft zich in ieder geval wel meer gemoeid met het scenario dan de vorige keren, geeft hij toe. “Dit is mijn laatste film. Ik hield daarvoor mijn mond, hield me afzijdig en respecteerde het scenario, maar ik heb er spijt van dat ik dat deed. Ik ben dit keer erg krachtig geweest in vergadering. Vaak zelfs veel te bot en waarschijnlijk erg onbeleefd”, geeft hij toe. “Maar ik heb zoiets van: ‘We zijn hier nu! Komaan!’ En ik zeg altijd sorry.”