Dan tóch nog een prijs voor verguisde film ‘Cats’ SDE

29 januari 2020

11u50

Bron: ANP 0 Film De door vriend en vijand verguisde musicalfilm ‘Cats’ heeft tóch nog een prijs gewonnen. De verfilming van het muzikale meesterwerk van Andrew Lloyd Webber heeft dinsdag een 'Peta Oscat' gewonnen. De alternatieve filmprijzen worden door het derde jaar uitgereikt door dierenrechtenorganisatie Peta voor films die gemaakt zijn zonder dieren daarmee pijn te doen.

Voor de film ‘Cats’ werd een speciale award in het leven geroepen, namelijk het beeldje voor de 'beste film over katten waar geen echte katten in te zien waren'. De katten werden namelijk gespeeld door acteurs als Taylor Swift, Idris Elba, Judi Dench en Ian McKellen. Er was veel kritiek op de vormgeving van de katten, die er enerzijds te digitaal en anderzijds te menselijk uit zagen.

De 'Peta Oscat' voor beste film ging naar de nieuwe, digitaal geanimeerde versie van ‘The Lion King’. Als beste acteur werd Joaquin Phoenix in ‘Joker’ uitgeroepen, omdat de acteur zich al zijn hele leven inzet voor dierenrechten. De prijs voor beste kostuum gingen naar de Elton John-biografiefilm ‘Rocketman’, omdat alle kostuums in beeld geen flintertje écht bont bevatten.