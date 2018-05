Dan toch: Keanu Reeves en Alex Winter in derde 'Bill & Ted'-film TC

09 mei 2018

14u46 0 Film Er komt dan toch een derde film in de komische 'Bill & Ted'-reeks. Dat heeft producent Steven Soderbergh bekendgemaakt. Keanu Reeves en Alex Winter zullen opnieuw de hoofdrollen spelen.

Het is 27 jaar geleden dat Alex en Keanu in de huid van hun alter ego's Bill en Ted kropen. Maar na 'Bill & Ted's Excellent Adventure' (1989) en 'Bill & Ted's Bogus Journey' (1991) komt het er dus opnieuw van. Soderbergh is in Cannes op zoek naar centen om 'Bill & Ted Face the Music' te kunnen maken. Iets wat volgens filmkenners geen probleem zal zijn. "Omdat het team van toen garant stond voor succes, zal dat nu ook het geval zijn", klinkt het. "Investeerders zullen in de rij staan om aan deze film mee te kunnen werken." Naast Winters en Reeves werken immers ook de schrijvers van de eerste twee films, Chris Matheson en Ed Solomon, opnieuw mee. Dean Parisot zal regisseren.

Tijdreizen

In deze film zullen de twee hoofdpersonages opnieuw flink door de tijd reizen. Bill en Ted, nog altijd hevige metalfans, zijn ondertussen veertigers en moeten nu de mensheid redden door voor één keer een goed liedje ter schrijven voor hun band. Een zware opdracht. Daarom duiken ze samen met hun dochters in hun telefooncel annex tijdmachine om inspiratie te vinden in het verleden. En dat moet weer garant staan voor een maf avontuur.