Dan toch geen censuur voor ‘Girl’ op Netflix: “Wij als filmmakers hadden het laatste woord” DBJ

21 november 2018

08u27

Bron: The Hollywood Reporter 1 Film Er worden dan toch geen scènes uit ‘Girl’ geknipt wanneer de film zal verschijnen op Netflix. Dat meldt The Hollywood Reporter na een verklaring van regisseur Lukas Dhont.

Lukas Dhont (27) heeft zijn zin gekregen. Er zullen geen scènes uit zijn debuutfilm ‘Girl’ geknipt worden wanneer die op 15 januari op Netflix verschijnt. Begin november raakte bekend dat Netflix een scène, waarin hoofdrolspeler Victor Polster heel even naakt te zien is, uit de film wilde knippen. De streaminggigant was bang voor negatieve reacties omdat Polster slechts 15 jaar is en de scène zou bestempeld kunnen worden als kinderpornografie.

Netflix ziet nu af van de censuur die ze Dhont oplegden. Dhont liet weten dat hij niet opgezet was met de opgelegde regels en hij is nu met Netflix tot een akkoord gekomen. “We hebben een gesprek gehad met Netflix over bepaalde scènes uit de film”, laat Dhont via Netflix weten aan The Hollywood Reporter. “Daarin hadden we het over hoe bepaalde scènes kunnen ontvangen worden door een niet-Europees publiek. Netflix gaf ons de mogelijkheid om bepaalde scènes uit de film te halen, maar wij als filmmakers hadden in die discussie uiteindelijk toch het laatste woord. De versie van ‘Girl’ die op Netflix zal verschijnen, zal diegene zijn die te zien was in Cannes en in de Belgische bioscoopzalen.”

Pijpscène

De vraag blijft wel of ‘Girl’ voor een vertoning in de Amerikaanse zalen nog opnieuw moet worden gemonteerd of niet. Voor een vertoning moet de film gekeurd worden door de Motion Picture Association of America (MPAA), en daar struikelden ze over de ‘pijpscène’. “Terwijl daarin niets te zien is”, zei Lukas Dhont daarover eerder. “Ik begrijp nog altijd niet waarom, maar we moeten de scène hermonteren.” De scène waarin Victor Polster naakt te zien is, kon voor de MPAA nog wel – “omdat er geen seksuele context is”, zei Dhont.

Girl is inmiddels volop bezig furore te maken over de hele wereld en heeft volgens kenners een grote kans om op de shortlist van de Oscars te komen. Midden december wordt de shortlist voor niet-Engelstalige films bekendgemaakt, en op 22 januari weten we wie daarvan bij de vijf genomineerden zit. Een week voordien verschijnt ‘Girl’ in de VS op Netflix.

