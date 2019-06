Yesterday Gesponsorde inhoud Daarom wordt ook de nieuwe Danny Boyle-film zonder twijfel een succes Aangeboden door Sony Pictures

17 juni 2019

Er zijn nogal wat redenen om van Danny Boyle te houden: hij regisseerde al een resem klassiekers en werd daar meermaals voor op het podium én de rode loper geroepen. Bovendien is het gewoon een erg getalenteerde en ook bijzonder sympathieke man…

5 x daarom houden we zo van Danny Boyle:

1. Hij maakte al een resem klassiekers

Shallow Grave (1994), een thriller over drie yuppies en een koffer geld. De film bracht zo’n 20 miljoen dollar op.

Trainspotting (1996), een knettergekke film over een aantal Schotse junkies. De film bracht zo’n 71 miljoen dollar op.

The Beach (2000), met Leonardo DiCaprio die tijdens een trektocht door Zuidoost-Azië op een adembenemend mooi eiland eindigt. De film bracht zo’n 144 miljoen dollar op.

28 Days Later (2002), een zombiefilm over een virus en militairen die de macht grijpen. De film bracht zo’n 37 miljoen dollar op.

Slumdog Millionaire (2008), een optimistisch Bollywooddrama in de sloppenwijken van Mumbai. De film bracht zo’n 378 (!) miljoen dollar op.

127 Hours (2010), een onemanshow waarin James Franco na zes eenzame dagen in een canyon zijn beknelde arm afzaagt. De film bracht zo’n 60 miljoen dollar op.

Zijn meest recente films waren trouwens ‘Steve Jobs’ en de remake van ‘Trainspotting’. Momenteel in de bioscoop: Yesterday – scrol even naar onder voor meer info.

2. Hij houdt wel van een ‘zijprojectje’

In 2012 regisseerde hij de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Daarvoor castte hij twee acteurs: Daniel Craig als James Bond én de écht koningin Elizabeth. Zij daalden per parachute het stadion af. Na té veel jaren met ceremonies die draaiden om geld en macht, werd hij terecht bejubeld voor z’n lef en aparte kijk op wat een openingsceremonie voor de Olympische Spelen ook kan zijn…

3. De man is een prijsbeest

Met op kop de film ‘Slumdog Millionaire’ natuurlijk. Deze won acht Oscars, hijzelf ontving die van beste regisseur. En dat niet alleen: de film kreeg ook nog eens zes Bafta Awards en vier Golden Globe Awards, én een hele reeks kleinere filmprijzen waaronder de Europese Filmprijs voor beste regisseur en de César voor beste buitenlandse film. Heel wat nominaties ook voor 127 Hours, maar daarvan werd helaas geen enkele verzilverd. Voor Steve Jobs ontving hij wel een Bafta Award en twee Golden Globe Awards.

4. Hij volgt koppig z’n eigen pad

Ook al betekent het dat hij véle dollars laat schieten. Dat gebeurde bijvoorbeeld toen hij vorige zomer drie maanden na de bekendmaking plots besliste de 25ste James Bond-film dan toch niet te regisseren. De reden? Ach, creatieve meningsverschillen… Eerder kreeg hij ook al het aanbod de vierde Alien-film te regisseren, maar wees ook die vette klus én dito cheque af.

5. Het is ook nog eens een sympathieke kerel

Geen kapsones: Danny neemt z’n tijd voor interviews en hangt daarbij niet ongeïnteresseerd, oogrollend onderuit. Integendeel, aldus de artistiek directeur van het London Film Festival: ‘Hij is zo ontzettend beleefd, geïnteresseerd en aangenaam. Zelfs bij een vragenronde van studenten was Danny de enige die het belangrijk vond om élke studentenvraag netjes te beantwoorden.’

Ook zijn acteurs zijn unaniem lovend over hem. James Nesbitt uit de film Millions noemt hem ‘het soort man waar je naar opkijkt, zo enorm lief, vriendelijk en een echte levensgenieter.’

6. Hij heeft humor, blijft bescheiden en is altijd eerlijk

Dit zei hij bijvoorbeeld al eens in interviews:

“Ik vind het echt niet tof om ‘mijnheer’ genoemd te worden. En hoe ouder ik word, hoe meer ik ‘mijnheer Boyle’ hoor…”

“Mijn zussen zijn allebei lerares. Volgens hen krijgen ze dagelijks 300 tot 600 vragen per dag die ze moeten beantwoorden. Dat is precies wat men ook van een regisseur verwacht. Het grootste deel van die vragen zijn absoluut oninteressant, maar iemand moet nu eenmaal de beslissingen nemen.”

“Je zou het misschien niet verwachten, maar mensen zijn vaak bang van een regisseur…”

Bang van Danny Boyle? Niks van aan dus, deze Mister Nice Guy is ultragetalenteerd, bijzonder professioneel én gewoonweg enorm sympathiek.

** Yesterday, een nieuwe Danny Boyle-film om naar uit te kijken!

Het verhaal? Jack (Himesh Patel) is een worstelende singer-songwriter uit een klein Brits dorp. Zijn dromen van wereldwijde faam zijn allang vervlogen, ook al blijft jeugdvriendin Ellie (Lily James) in hem geloven.

Verwacht je aan… een typische Boyle-film met humor over muziek van The Beatles, dromen, vriendschap en liefde.