Daarom verliet James Corden de première van ‘Cats’ zonder de film te zien SDE

27 december 2019

19u11

Bron: Page Six 0 Film Ondertussen weten we allemaal al wel dat James Corden (41) de film ‘Cats’, waarin hij een hoofdrol speelt, nog niet gezien heeft. Best vreemd, want de acteur en presentator was wél aanwezig op de première. Maar bronnen vertellen aan Page Six dat Corden die vroegtijdig verliet, en dat dat tot gênante taferelen leidde.

Enkele dagen geleden bekende James Corden al op BBC 2 dat hij ‘Cats’ nog steeds niet gezien heeft. “Maar ik heb gehoord dat het verschrikkelijk is”, voegde hij er laconiek aan toe. “Ik zal het ooit wel eens zien, vermoed ik.” Maar hoe komt het dat Corden de film niet zag? De acteur en presentator was nochtans wel aanwezig op de première in New York.

Bronnen vertellen echter aan Page Six dat James Corden de première vroegtijdig moest verlaten om naar Los Angeles te vliegen. Daar is hij bezig met de opnames van een andere musical: ‘The Prom’. Volgens bronnen zou de studio op de hoogte geweest zijn van de situatie, maar regisseur Tom Hooper wist duidelijk van niets. Toen hij de cast wilde introduceren, was Corden niet meer aanwezig, tot grote verbazing van Hooper. Zo vertelt een genodigde: “De regisseur begon de cast te introduceren, met Jennifer Hudson en Taylor Swift. Toen hij Rebel Wilson en James Corden riep, kwam alleen Rebel naar voren. Tom herhaalde James’ naam verschillende keren. Uiteindelijk grapte Rebel: ‘James had er genoeg van, hij komt niet naar voren!’ En Tom, die zag er gewoon heel verward uit", klinkt het.