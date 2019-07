Daarom keert Linda Hamilton na bijna 30 jaar terug naar de 'Terminator'-franchise SD

16 juli 2019

14u29

In oktober komt de zesde 'Terminator'-film uit - 'Terminator: Dark Fate' - en na bijna 30 jaar zal Linda Hamilton (62) daarin opnieuw te zien zijn als Sarah Connor. Volgens de actrice wachtte ze bewust zo lang om terug te keren naar de franchise.

28 jaar. Zo lang is het geleden sinds ‘Terminator 2: Judgement Day’ uitkwam, de laatste film in de reeks waarin Linda Hamilton een hoofdrol speelde. Nu herneemt ze die rol in ‘Terminator: Dark Fate’ en de 62-jarige actrice weet erg goed waarom ze toegezegd heeft. “Het is echt een cadeau dat er zoveel tijd verstreken is”, vertelt Hamilton in een interview met Entertainment Weekly. “Het geeft me de kans om het personage helemaal te verkennen. Sarah Connor is nog steeds dezelfde persoon, maar ik wilde zien hoe de gebeurtenissen haar veranderd en gevormd hebben. Er zat vlees aan de rol. Ik wilde niet gewoon hetzelfde idee blijven herhalen. Het is een vrouw met een andere missie en een ander verhaal, dus ik wilde kijken wat we daarmee konden doen.”

Toch moest regisseur James Cameron zijn best doen om haar te overtuigen om de rol weer op te nemen. Naar verluidt had hij zelfs drie telefoontjes nodig voor ze zelfs maar antwoordde op zijn vraag. “Heel wat jaren was ik er zeker van dat het voorbij was”, vertelt de actrice. “Ik bleef maar zeggen: ‘Ja, ja, als ik er nu nog eentje maak, dan is dat er eentje in het geriatrische tijdperk.’ En dat klopt wel ongeveer. Ik zag dit niet aankomen en dat maakt het net zo interessant.”

Hamilton geeft wel aan dat het niet eenvoudig was om opnieuw in de huid te kruipen van een personage dat ze voor het laatst speelde in 1991. “Ik heb echt heel hard moeten werken”, klinkt het. “Meer dan een jaar heb ik hard getraind, op haar loopje geoefend, haar diepste zorgen ontleed en nog veel meer. Op het moment dat we begonnen met filmen, voelde ik me klaar, maar een jaar daarvoor werd ik overspoeld door een zekere liefde en plicht voor het personage: ik wilde zeker zijn dat we het verleden eer aandeden en iets nieuws voor de toekomst maakten.”