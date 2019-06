Daarom had Lily James het moeilijk met een bepaalde scène uit ‘Cinderella’ SD

Lily James (30) brak definitief door in de acteerwereld met haar hoofdrol in de film 'Cinderella'. Het was een geweldige kans, maar met een bepaalde scène had de actrice het moeilijk. "Het deed me te veel aan mijn vader denken", vertelt ze in The Telegraph.

We kennen allemaal het sprookje van Assepoester: moeder van meisje sterft, vader hertrouwt met kwaadaardige stiefmoeder die zelf twee dochters heeft. Dan sterft ook vader en laat hij het meisje alleen achter met de stiefmoeder, die haar meer en meer als een slaaf gaat behandelen. Ziedaar: Assepoester. In ‘Cinderella' uit 2015 werd die gespeeld door de toen nog vrij onbekende Lily James. James was uiteraard erg blij met die kans, al viel één scène haar wel zwaar: die waarin haar verteld wordt dat haar vader gestorven is. De actrice verloor namelijk zelf haar vader, James Thomson, aan kanker in 2008, toen de man amper 54 jaar oud was. Vlak daarvoor waren ook Lily’s oom Bruce en haar grootmoeder gestorven. “Mijn oma stierf net voor ik aan de theaterschool begon”, vertelt James in The Telegraph. “Ik herinner me dat ik in The Albert Arms werkte met mijn broer. Mijn ouders kwamen aan in de pub en vertelden ons het nieuws. Het was allemaal erg droevig. Een groot stuk van mijn familie stierf binnen de vijf jaar, maar ik ben blij dat mijn oma voor mijn vader stierf. Als ze dat had moeten zien ... Het was of onze hele familie plots ...” Na de dood van haar vader veranderde Lily ook haar achternaam, van Thomson naar James.

Maar de dood van haar vader bleef wringen, en toen ze dus die ene scène in ‘Cinderella' moest opnemen, liep dat niet van een leien dakje. “Ik kon me niet volledig smijten. Er was soms een kilte rondom me wanneer het daarover ging." Ze vertelt dat ze zichzelf een tijdlang afsloot van haar verdriet, maar dat dat ook een weerslag had op haar werk als actrice. “Ik probeerde zo hard om me aan iets vast te houden. Ik denk dat ik een beetje hard ben geworden, en als acteur kun je dat niet maken.”

Binnenkort is Lily in de nieuwe film ‘Yesterday’ te zien. Daarin leeft ze in een wereld waarin niemand The Beatles kent.