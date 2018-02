Dé nieuwe romantische komedie op Netflix is er eentje met een knappe Nederlander in de hoofdrol DBJ

21u05 0 Film Op 16 februari komt 'Irreplaceable You' uit op Netflix. In de romantische komedie over een vrouw die terminale kanker krijgt en haar verloofde aan een nieuwe vriendin wil helpen, speelt Nederlander Michiel Huisman (37) de mannelijke hoofdrol.

'Irreplaceable You' gaat over Abbie (Gugu Mbatha-Raw), een jonge vrouw waarbij een terminale kanker wordt geconstateerd. Ze wil een toekomstige vriendin regelen voor haar verloofde en jeugdliefde Sam (Michiel Huisman). Maar hij weet niet hoe je moet daten.

Sam wordt gespeelde door de Nederlander Michiel Huisman. Die is niet aan zijn proefstuk toe in Hollywood, want de acteur uit Amstelveen speelde voordien ook al mee in 'Game of Thrones', 'The Age of Adeline' en 'World War Z'.

Vóór hij internationaal doorbrak als onder meer Daario Naharis in 'Game of Thrones' speelde Huisman in talloze Nederlandse films. Onder meer aan de zijde van Kürt Rogiers in de Nederlandse strandfilm 'Costa!'.

'Irreplaceable You' verschijnt op 16 februari op Netflix