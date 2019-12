Critici niet mals voor ‘Cats’: “Een lelijke, stinkende zwerfkat die je zeker niet in huis moet halen” SDE

19 december 2019

14u00 1 Film Gisterenavond ging de langverwachte musicalfilm ‘Cats' in première. Gisterenavond ging de langverwachte musicalfilm ‘Cats' in première. Waar de eerste trailer al veel vragen opriep , blijkt ook het afgewerkte product niet meteen op bijval te kunnen rekenen. De eerste recensies zijn namelijk op z'n zachtst gezegd érg negatief.

Regisseur Tom Hooper toonde zich opgelucht bij de première: slechts enkele uren voor de vertoning had hij ‘Cats' helemaal afgewerkt. Er rustte dan ook veel druk op zijn schouders, want de eerste trailer van de musical, met onder meer Taylor Swift en Judi Dench in de hoofdrollen, werd niet echt goed ontvangen. Veel kijkers noemden het filmpje ‘bizar’ en zelfs ‘doodeng’. Ook de technologie die ervoor zorgde dat de acteurs op katten leken, oogstte kritiek. “CGI-computertechniek is leuk, maar dit is gewoon té gek voor woorden", klonk het. Of: “Heeft Tom Hooper dit geregisseerd? Is hij geestelijk ziek, ofzo?” De regisseur en producenten luisterden naar de kritiek en pasten het uiterlijk van de katten aan, zo lieten ze onlangs weten in de media. En dus was het met een bang hart wachten op de eerste recensies.

Gek worden

Die zijn echter niet zo positief. Integendeel zelfs. Zo schrijft Matt Goldberg van The Collider: “Naar ‘Cats’ kijken geeft je het gevoel dat je langzaam maar zeker gek wordt. Sommigen zullen misschien denken dat het een leuke en vreugdevolle gebeurtenis is, en misschien is het dat ook met genoeg alcohol en losbandig gezelschap. Maar als je probeert om ‘Cats’ nuchter te bekijken - zoals ik - dan is het een verwarrende ervaring waarin niets werkt. Zo heb je met Andy Blankenbeuhler een choreograaf die een Tony won, maar heb je geen idee hoe je zijn choreografie moet filmen of monteren. Elke acteur geeft het beste van zichzelf, en toch ziet iedereen er dankzij die verschrikkelijke CGI levenloos en eng uit. En dan heb je nog die vreselijke musical die het al 38 jaar uithoudt.”

Ook Peter Debruge van Variety zag een smakeloze film: “Dit is een van die zeldzame en beschamende films die dan op het cv van geweldige acteurs komt te staan en die de carrières van veelbelovende nieuwkomers, zoals ballerina Francesca Hayward, verpest. Van het eerste beeld - van een overduidelijk valse blauwe maan, geflankeerd door wolken in de vorm van katten - tot het laatste, doet ‘Cats’ pijn aan de ogen en - jawel - de oren. Want zowat alle nummers, ook ‘Memory’, zijn vervormd tot campy cameo’s voor grote sterren in een slecht CGI-kattenpak, die te opzichtig naar een prijs hengelen.”

Logica-fouten

David Rooney van The Hollywood Reporter ergert zich ook aan de visuele effecten. “Naast het doorgaans afschrikwekkende uiterlijk van de katten, zijn hun proporties ook nog eens compleet fout in verhouding tot hun omgeving. Soms gaan ze van minuscuul tot reusachtig, in dezelfde scène." Die logica-fouten zag ook Kevin Fallon van The Daily Beast. “Moeten we echt nadenken over het macabere feit dat Judi Dench een kat speelt die een bontjas draagt die gemaakt is uit kattenhaar? En wat gebeurt er precies wanneer Rebel Wilson haar kattenhaar naar beneden ritst om daaronder meer kattenhaar te tonen én een glitterjurk? Zit er een logica achter de reden waarom de katten soms op hun vier poten rondkruipen en ze daarna zoals mensen op twee voeten staan? Waarom maakt zowat elk personage referenties naar hun geslachtsdelen, terwijl die niet zichtbaar zijn? Kan ik deze paragraaf beëindigen zonder mijn geestelijke gezondheid te verliezen?”

De meeste critici wijzen met de vinger naar regisseur Tom Hooper. Zo ook Alex Cranz van Gizmodo. “Ik heb de laatste 24 uur gebruikt om te proberen begrijpen wat een verschrikkelijke ramp ‘Cats’ is. Maar je moet de film zien. Je moet de hoogmoed van regisseur Tom Hooper zelf bekijken. Je moet de hoogmoed van Hollywood zien. De hoogmoed van deze artiesten. Je moet in de bioscoop zitten en dit ding vol bont zien, waarvan je binnen een paar jaar dan heldhaftig kan zeggen dat je erbij was. (...) ‘Cats’ tart de verbeelding omdat het bestaat en toch is het overduidelijk dat ‘Cats’ niet zou mogen bestaan.”

Grote flop

Dat vindt ook Johnny Olekskinski van The New York Post. “Deze film van regisseur Tom Hooper is een grote flop omdat hij compleet voorbijgegaan is aan de fundamenten van wat van ‘Cats’ een geweldige show maakte: sublieme muziek, boeiende choreografieën en een bedwelmende atmosfeer. In de plaats daarvan kiest de regisseur ervoor om met de camera te schudden alsof hij geen vaste grond kan vinden, gebruikt hij afgrijselijke CGI-menselijke hybrides die er erger uitzien dan make-up en voegt hij onnodige dingen aan de plot toe.”

Zwerfkat

Toch is niet iedereen zo kritisch. Alhoewel. “’Cats' is niet de overduidelijke ramp die sommigen vreesden - of misschien hoopten - maar het is ook niet goed”, schrijft Brian Lowry van CNN. “Een veelzijdige cast van sterren weet er een paar magere momenten uit te persen, maar wat schermervaringen betreft, is dit een herinnering die je best vergeet.” En eigenlijk vat Richard Lawson van Vanity Fair het nog het beste samen: “Ik verliet de première, klaar om een gemakkelijk kritisch bommetje te schrijven en klaar te zijn met goede oude 2019. Maar hoe langer ik nadacht over ‘Cats’, of beter, de herinnering aan ‘Cats’, hoe meer ik besefte dat ik het niet gewoon wil haten. Het is als een lelijke, stinkende zwerfkat die je beter niet bij je thuis binnenlaat. En toch is het een levend wezen, dat je op zijn minst een beetje fundamenteel medeleven verschuldigd bent.”