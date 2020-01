Critici niet mals over Bieber-documentaire: “Voor de hersenloze meute” LV

28 januari 2020

14u32 0 Film Popster Justin Bieber (25) is bezig aan zijn grote comeback, en zet het grof geschut in om zijn nieuwe muziek te promoten. Zo maakte hij al een ronde bij heel wat talkshows, maar werkte hij ook aan een docuserie. Die is vanaf maandag te bekijken op YouTube, maar valt niet in de smaak bij critici.

‘Seasons’, heet de serie, en bestaat uit 10 afleveringen van telkens zo’n 8 tot 11 minuten. Wie gratis kijkt, kan de eerste aflevering al kijken, en krijgt dan elke maandag en woensdag een vervolg. Kijkers met een YouTube Premium-abonnement kunnen al de eerste 4 afleveringen kijken, hoewel hen werd beloofd dat ze meteen de hele reeks gingen krijgen. Geen probleem voor de fans, maar critici waren minder mals voor Bieber, die vooral inhoudelijke bezwaren hadden.

Geënsceneerd

“Het is een poging om hem op een sympathieke en minder gecalculeerde manier neer te zetten”, zegt BuzzFeed. “Zijn entourage en vrouw worden opgevoerd om hem op te hemelen alsof ze objectief zijn.” Ook over de ‘geforceerde scènes’ had de recensent geen goede woorden. “Wanneer hij terugkeert naar het appartementsgebouw waar hij ooit woonde, lijkt het wel slechte reality-tv.”

De Canadese ster kan ook vanuit eigen hoek niet op bijval rekenen. Het weekblad Now Toronto was scherp: “‘Seasons’ is op maat gemaakt voor de hersenloze meute, en toont de hermetisch afgesloten bubbel waar Bieber in denkt te leven. Het lijkt wel alsof je naar een spread uit een roddelboekje kijkt waar sterren Starbucks buitenwandelen: celebrities, ze zijn net zoals jou!” De journalist hoopt dat de afleveringen die nog moeten verschijnen, een diepere inkijk zullen geven in zijn huwelijk, geloof en gevecht met de ziekte van Lyme.

De comeback van Bieber mag trouwens iets kosten: de docureeks is de duurste uit de geschiedenis van YouTube. Elke aflevering had een budget van maar liefst 2 miljoen dollar. Goed voor een totaalbedrag van 20 miljoen dollar, die reclame-inkomsten zouden moeten goedmaken. De kostprijs is vooral duizelingwekkend wanneer heel wat journalisten opmerken dat de kwaliteit ondermaats is. “Het resultaat voelt aan als een verzameling van wat deleted scènes zouden moeten zijn in een documentaire”, schrijft Jezebel. “Misschien zou de serie minder teleurstellend zijn als de beelden beter en mooier waren.”