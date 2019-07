Creepy ‘Momo’-challenge krijgt zijn eigen horrorfilm Tk

11 juli 2019

21u05

Bron: Deadline 4 Film Het heeft nog lang geduurd, maar nu heeft ook Hollywood ingezien hoe creepy het gezicht van de ‘Momo’-challenge wel is. Taka Ichise en Roy Lee, de mannen achter ‘The Ring’, werken aan een filmproject rond het angstaanjagende gezicht.

Eind vorig jaar en begin dit jaar was de ‘Momo’-challenge alomtegenwoordig. Het ging om afbeeldingen van een vreemd en angstaanjagend gezicht die rondgestuurd werden via WhatsApp. Vooral jongeren en kinderen kregen de foto doorgestuurd, waaraan bedreigende boodschappen werden toegevoegd. Slachtoffers kregen te horen dat ze bepaalde opdrachten moesten vervullen van ‘Momo’, anders zouden er erge dingen gebeuren. In sommige gevallen werden de kinderen zelfs aangezet tot zelfmoord.

In de praktijk bleek de ‘Momo’-hetze eerder een hoax dan een echte ‘challenge’, omdat het aantal verspreide berichten eerder beperkt bleef en er geen echte slachtoffers vielen. Het ‘gezicht' in kwestie bleek achteraf ook een kunstwerk van een Japanse kunstenaar te zijn, getiteld ‘Mother Bird’. Dat alles neemt echter niet weg dat het verschrikkelijk griezelig is, en dus is er nu een horrorfilm in de maak rond het figuurtje. Volgens Deadline heeft Orion Pictures zich over het project gebogen en werden horrorlegendes Taka Ichise en Roy Lee, van onder meer ‘The Grudge’ en ‘The Ring’, aangetrokken om de film te maken. Wanneer de prent moet uitkomen, is echter nog niet bekend.