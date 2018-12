Crashdieet, neptanden en spieren kweken: zo transformeerde Rami Malek zichzelf tot Freddy Mercury DBJ

16 december 2018

10u49

Bron: The Wrap 0 Film De autobiografische film van Freddy Mercury ‘Bohemian Rhapsody’ is een wereldwijd succes. Dat is mede de verdienste van acteur Rami Malek (37), die de perfecte personificatie van de zanger neerzette. Al ging die transformatie niet van een leien dakje.

Rami Malek draait al jaren mee in de filmindustrie. Hij verwierf bekendheid met titels als ‘Mr. Robot’, ‘Night at the Museum’, ‘Need for Speed’ en de serie ‘24', maar zijn vertolking van Freddy Mercury leverde hem zijn echte doorbraak op. Malek moest echter wel zijn leven omgooien om een zo geloofwaardig mogelijke Mercury te spelen.

Allereerst moest de acteur, zelf eerder mager, nog flink afvallen. Daarnaast moest hij werken en aan zijn uithoudingsvermogen en moest hij spieren kweken. “Ik wilde eigenlijk helemaal niet per se gespierd worden”, vertelt Rami aan The Wrap. “Ik wilde er gewoon voor zorgen dat mijn lichaam voorbereid was op een concert van 22 minuten dat ik keer op keer over kon doen, vijf dagen lang. Zonder buiten adem te raken”, verklaart de acteur. “Dat is dus onmogelijk. Er waren dagen dat ik languit op de grond lag en mijn best deed zoveel mogelijk lucht te happen als ik kon.”

Neptanden

Bovendien moest Malek zichzelf ook klaarstomen om een veel jongere en dunnere Freddy te spelen. “Ik zat op een speciaal dieet. Ik moest eerst flink aankomen voor de eerste week en meteen weer mijn gewicht en spieren verliezen om de jonge Freddy te spelen, die broodmager is. Er zat geen enkele logica in wanneer ik juist hard moest trainen en wanneer ik weer mijn crashdieet moest volgen. Ik kan dit niemand aanraden.”

Ook moest Malek hulptroepen inschakelen voor zijn gebit. Om in de buurt te komen van Freddy’s uiterlijk, moest Malek neptanden dragen. “Dat was echt heel lastig. We hebben verschillende maten geprobeerd en ik werd er heel onzeker van. Maar ik ging ook meteen compenseren. Lichamelijk paste ik me aan. Ik werkte aan een beter houding en dacht: ’Oh hij is zo elegant!’ Hij bedekt steeds zijn tanden en mond, maar ik kreeg dat maar niet goed voor elkaar. Maar zodra ik die tanden in had, kreeg ik het wel voor elkaar. Het zit zat in de kleine dingen die me zo hebben geholpen.”