Courteney Cox herneemt rol in nieuwe ‘Scream’-film BDB

01 augustus 2020

10u52

Bron: ANP 0 Film Voor het vijfde deel in de ‘Scream’-reeks gaat Courteney Cox (56) opnieuw de rol spelen van nieuwsreporter Gale Weathers. Dat meldt nieuwssite Deadline.

De actrice is niet de enige oudgediende die terugkeert voor de reboot. Ook David Arquette (48), de ex van Cox, is weer van de partij als de sullige agent Dewey Riley. En hoofdrolspeelster Neve Campbell sprak eveneens over een mogelijke comeback. De vijfde ‘Scream’-film wordt geregisseerd door Matt Bettinelli-Olpin en Tyler Gillett. De opnames vinden plaats in Wilmington, North Carolina.

De horrorfranchise gaat over het stadje Woodsboro dat wordt bestookt door een stalker-moordenaar. Die heeft het gemunt op Sidney Prescott (Campbell). Verslaggeefster Gale Weathers (Cox) wil koste wat kost de dader ontmaskeren en gaat daarbij tot het uiterste. In totaal zijn er vier ‘Scream’-films uitgebracht, waarbij Courteney in elk deel te zien was.