Correctie: Xander De Rycke niet aangesteld door VAF Redactie

02 april 2019

11u30 0 Film De redactie van Het Laatste Nieuws slaat mea culpa: er is op de valreep nog een 1 april-grap door de mazen van het net geglipt. Vanochtend meldden wij dat comedian Xander De Rycke aangesteld was door het Vlaams Audiovisueel Fonds als adviseur. Filmsite Vertigo meldde gisteren dat de vzw, die de audiovisuele sector in Vlaanderen ondersteunt door onder meer financiële steun toe te kennen, een soort adviesraad had opgericht met mensen buiten de sector. Xander zou daarbij de rol van voorzitter vervullen.

Die ‘Raad der Wijzen’ zou bestaan uit een groep mensen van buiten de sector die hun ongezouten mening mogen geven over de Vlaamse film- en tv-projecten die op de agenda staan, meldde Vertigo. De Rycke gaf nu echter toe dat het om een 1 april-grap ging. Jammer, want wij denken dat die rol hem op het lijf was geschreven - hij had op Facebook alvast beloofd om te zorgen voor ‘meer dinosaurussen op het scherm’.