Corona raakt bioscopen hard: “De opkomst is echt dramatisch”

Film

Tot het einde van augustus sluit Studio Skoop in Gent de deuren. De verplichting van mondmaskers doet de bezoekcijfers al te fel teruglopen, net als in andere bioscopen. “Een bioscoop rendabel uitbaten wordt met deze bijkomende maatregel effectief onmogelijk.” Dat ondertussen de releases van publieksfilms als ‘Tenet’ op de lange baan wordt geschoven, geeft weinig hoop op beterschap. “Het heeft in onze ogen geen zin om wekelijks zwaar verlies te maken.”