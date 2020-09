Controversiële wereldhit ‘Jeanny’ van Falco wordt verfilmd BDB

24 september 2020

20u50

Bron: Belga 4 Film ‘Jeanny’, de wereldhit van de overleden Oostenrijkse rocker Falco, wordt verfilmd. Dat hebben de Duitse publieke omroep MDR en de Oostenrijkse publieke omroep ORF, die de thriller zullen produceren, donderdag bekendgemaakt. Het nieuws is opmerkelijk omdat de song, toen hij in 1985 uitgebracht werd, door een resem radiozenders geweerd werd vanwege de suggestieve tekst.

‘Jeanny’ prijkt op de plaat ‘Falco 3', die in 1985 op de markt kwam. Veel Duitse en Oostenrijkse radiostations boycotten het nummer vanwege de op het eerste zicht nogal dubbelzinnige songtekst. Falco leek in de song er namelijk een fascinatie op na te houden voor een meisje, Jeanny, en volgens een resem zenders wou hij haar volgens de lyrics ontvoeren en vermoorden. Dat werd niet letterlijk gezegd in het nummer, maar voor Duitse zenders was de “krankzinnige en smerige toon” waarop Falco het nummer bracht, genoeg om de song te boycotten.

Desondanks werd het lied overal opgepikt en scoorde Falco er een wereldhit mee. De zanger zelf sprak jaren later van een misverstand. Volgens hem ging het niet om een verkrachter, moordenaar of ontvoerder, maar was ‘Jeanny’ geschreven vanuit het standpunt van een stalker die zijn gedachten de vrije loop laat.

Nu krijgt de wereldhit dus een tweede leven in de vorm van een film. MDR en ORF gaan samen de prent ‘Jeanny, Das fünfte Mädchen’ draaien, met in de hoofdrol Manuel Rubey. Die kroop in 2008 al in de huid van de zanger voor de biopic ‘Falco - Verdammt, wir leben noch!’ Falco kwam in 1998 om het leven bij een auto-ongeval op de Dominicaanse Republiek.