Controversiële muzikant Gary Glitter zal honderduizenden ponden verdienen aan nieuwe 'Joker'

07 oktober 2019

15u00

Gary Glitter (75) werd in 2015 veroordeeld voor kindermisbruik en zit in de gevangenis. Maar nu een van zijn nummers gebruikt wordt in de film 'Joker', zou hij een mooi bedrag op zijn bankrekening kunnen bijschrijven.

In het Verenigd Koninkrijk is Gary Glitter een bekend maar controversieel figuur. Paul Francis Gadd, zoals de man echt heet, scoorde in de jaren 70 en 80 enkele grote hits, waaronder ‘Rock And Roll’ en ‘I’m The Leader Of The Gang (I Am)’. Maar in 1997 werd hij gearresteerd voor kinderporno en vluchtte hij naar Cambodja. Uiteindelijk werd Glitter in 2005 in Vietnam gearresteerd op verdenking van seksueel contact met twee minderjarige meisjes, waarvoor hij drie jaar gevangenisstraf kreeg. Maar de man leerde zijn lesje niet: in 2012 werd hij door de Britse politie gearresteerd op verdenking van seksueel misbruik van drie meisjes. Momenteel zit hij de bijbehorende gevangenisstraf van 16 jaar uit, die in 2015 uitgesproken werd.

Geen onbesproken figuur dus. En net zijn nummer, ‘Rock and Roll Part 2', werd door de makers van ‘Joker’ gebruikt tijdens een scène waarin het personage van Joaquin Phoenix een hoop trappen afloopt. Volgens experts zou dat Glitter een behoorlijk zakcentje opleveren aan royalties komende van de box office, dvd-verkoop én verkoop van de soundtrack. Die royalties zouden oplopen tot honderduizenden ponden, klinkt het. Het is trouwens niet de eerste keer dat de controversiële muzikant een mooi sommetje bijverdient: in 2013 lekte uit dat hij een mooie 1 miljoen pond (1.120.844 euro) gekregen had omdat Oasis een sample uit het nummer ‘Hello, Hello, I’m Back’ gebruikte in het nummer ‘Hello' uit 1995.