Controversiële horrorfilm ‘The Hunt’ komt dan toch in de bioscoop ondanks felle kritiek van Trump avh

12 februari 2020

14u59 1 Film Horrorfilm ‘The Hunt’ had normaal in september van vorig jaar al in de bioscoop moeten verschijnen, maar de kritiek was zo fel dat de film een half jaar lang in de koelkast verdween. In maart verschijnt ‘The Hunt’ dan toch in de Amerikaanse cinemazalen. Filmstudio Universal lanceerde vandaag een nieuwe trailer om het publiek opnieuw warm te maken voor de film.

‘The Hunt’ is een satirische horrorthriller over een rijk elitegroepje dat jaagt op mensen die rechtse uitspraken hebben gedaan op het internet. De film had in september van vorig jaar in de zalen moeten verschijnen, maar kwam onder felle kritiek te liggen na een reeks schietpartijen in de VS waarbij meer dan dertig mensen stierven. De premisse van de film, en vooral de timing ervan, schoot bij velen in het verkeerde keelgat. Zelfs president Donald Trump sprak zich uit over de prent.

“’Liberal’ Hollywood is racistisch op het hoogste niveau, met veel woede en haat”, klonk het in een kenmerkende tweet van Trump. “Ze noemen zichzelf graag “elite”, maar ze zijn geen elite.” In een volgende tweet hakte Trump verder in op de film: “De film is gemaakt om de gemoederen te verhitten, chaos te veroorzaken en anderen te beschuldigen. Ze zijn de echte racisten en ze zijn heel slecht voor ons land!”

....to inflame and cause chaos. They create their own violence, and then try to blame others. They are the true Racists, and are very bad for our Country! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

“Dit is geen gevaarlijke film”, verdedigde producer Jason Blum zich nog, maar na de scherpe uitlatingen van de president en van verschillende Amerikaanse media werd de ‘The Hunt’ voor onbepaalde tijd uitgesteld. Maar op 13 maart is het dan toch zover: filmstudio Universal en productiehuis Blumhouse Productions brengen ‘The Hunt’ dan toch uit in de Amerikaanse bioscopen.

‘The Hunt’ is geregisseerd door Craig Zobel, vooral bekend als tv-regisseur (‘The Leftovers’, Westworld’). De hoofdrollen zijn voor oscarwinnares Hillary Swank (‘Boys Don’t Cry’, ‘Million Dollar Baby’) en Emma Roberts (‘Scream 4’, ‘We’re The Millers’).

Wanneer ‘The Hunt’ in de Belgische zalen komt, is nog niet bekend.