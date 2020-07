Controversieel theaterstuk van Filip Peeters en zijn gezin wordt verfilmd MVO

10 juli 2020

07u55 2 Film ‘Familie’, het theaterstuk waarin Filip Peeters te zien is naast zijn eigen gezinsleden, wordt verfilmd. Het stuk was het onderwerp van enige controverse, omdat alle personages samen zelfmoord plegen.

Filip Peeters speelt in het stuk naast zijn vrouw, An Miller, en dochters Leonce en Louisa. Het drama is gebaseerd op een waargebeurd verhaal dat zich in 2007 in het Franse Calais afspeelde. “De opnames zijn al achter de rug”, aldus Peeters in het Nieuwsblad. “We hebben voornamelijk gefilmd in het NTGent, maar het is veel meer geworden dan een opname van de voorstelling. Het is een echte filmproductie.”

De film wordt in september dit jaar verwacht.

Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht op het nummer 1813 of op zelfmoord1813.be.