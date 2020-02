Constance Wu verdiende bij met striptraining voor filmen ‘Hustlers’ Redactie

18 februari 2020

08u40

Bron: AD 0 Film Met haar voorbereiding voor de film ‘Hustlers’ verdiende Constance Wu er een leuk zakcentje bij. De actrice vertelde maandag in de talkshow van Kelly Clarkson dat ze 600 dollar binnenharkte met een avondje strippen.

Wu speelde in ‘Hustlers’ de rol van Destiny, een van de strippers die onder leiding van Jennifer Lopez' personage Ramona zakenmannen oplicht. Omdat er ook redelijk veel stripscènes in de film zaten, besloot Wu wat praktijkervaring op te doen. Ze vertelt in de show dat ze undercover ging in stripclubs. "Je loopt daar gewoon binnen en vraagt of je er aan de slag kan, en die avond werk je al.”

Het resultaat van haar praktijkresearch heeft Wu echter nooit bekeken, in het interview laat ze weten dat ze Hustlers niet heeft gezien. Ze is gestopt met het kijken van haar eigen werk nadat ze dat wel had gedaan bij Crazy Rich Asians uit 2018. “Ik word daar te kritisch op mezelf door, daar wil ik niet te veel bij stilstaan als ik aan nieuwe projecten begin.”