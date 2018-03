Concurrentie voor Hollywood? Midden-Oosten krijgt zijn eigen 'Walk of Fame' TDS

23 maart 2018

19u02

Bron: ANP 0 Film De Hollywood Walk of Fame krijgt een Arabische variant in het Midden-Oosten. De Kamer van Koophandel van Hollywood heeft hiervoor een licentie verleend aan het in Beiroet gevestigde bedrijf Milestones, meldt Variety.

De Arabische Walk of Fame gaat een ander symbool gebruiken dan de sterren die in Amerika worden gebruikt in de tegels langs de Hollywood Boulevard. Het is nog niet bekend waar in het Midden-Oosten de toeristische trekpleister komt. Dat heeft te maken met de politieke spanningen tussen Qatar en de andere landen in de regio. Mogelijk wordt de Arabische Walk of Fame verspreid over meerdere steden in het Midden-Oosten.

De Hollywood Walk of Fame heeft ook een Canadese versie in Toronto en eentje in Hong Kong. De originele variant bevat al meer dan 2600 sterren.

