Componist John Williams stopt na deel 9 met 'Star Wars'

08 maart 2018

12u27 0 Film Componist John Williams stopt na het negende deel met de Star Wars-serie. Het nu 86-jarige icoon was vanaf 1977 verantwoordelijk voor de soundtracks van alle officiële 'Star Wars'-delen. Zijn wereldberoemde titelmuziek is onlosmakelijk met het succes van de reeks verbonden.

Het nog titelloze negende deel moet in december 2019 in première gaan. Williams vertelde in een interview met radiostation KUSC dat negen films wat hem betreft genoeg is. "Negen delen is een mooi aantal", aldus Williams. "Daarna is het voor mij genoeg."

De componist had na het eerste deel in 1977 nooit verwacht dat er zoveel delen zouden volgen. Daarnaast bekende hij dat zijn favoriete personage uit de nieuwste trilogie Rey is, de heldin die wordt vertolkt door actrice Daisy Ridley. "Toen producent Kathleen Kennedy vroeg of ik deel 8 wilde doen, was mijn eerste vraag of Ren terugkeerde. Toen zij ja antwoordde, deed ik dat ook meteen."

51 Oscarnominaties

Williams geldt als de bekendste levende filmcomponist. Hij maakte de afgelopen halve eeuw muziek voor meer dan tweehonderd films en series; het bekendst werd Williams dankzij zijn samenwerking met Steven Spielberg, voor wie hij vrijwel alle films deed. Enkele wereldberoemde soundtracks die de componist voor Spielberg maakte, zijn Jaws, E.T., Schindler's List, Raiders of the Lost Ark en Jurassic Park. Voor de eerste drie films ontving Williams een Oscar.

Daarnaast was de Amerikaanse componist ook verantwoordelijk voor de muziek van klassiekers als Superman, Harry Potter en Home Alone. Williams ontving in zijn leven tot nu toe 51 Oscarnominaties; hij won het beeldje vijf maal. De Amerikaan dirigeert eind oktober voor het eerst in bijna 25 jaar een concert met zijn eigen werk in de Royal Albert Hall in Londen. De kaarten waren binnen een half uur uitverkocht.