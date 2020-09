Commotie over ‘Cuties’ kost Netflix abonnees MVO

17 september 2020

20u13

Bron: ANP 0 Film Door de commotie om en de kritiek op de Netflix-film ‘Cuties’ zeggen “vijf keer meer meer mensen dan normaal” hun abonnement op streamingdienst Netflix op. Dat schrijft het Amerikaanse magazine Axios op basis van een grafiek van het platform Antenna dat gespecialiseerd is in het monitoren van abonnementen.

Talloze Netflix-kijkers riepen op de film te boycotten omdat deze jonge kinderen zou seksualiseren, maar volgens de streamingdienst geven de makers daar juist kritiek op. Netflix blijft ondanks alle ophef achter de Franse film staan.

‘Cuties’ gaat over de 11-jarige Amy die bij een dansgroepje gaat. De meisjes doen seksueel getinte dansjes en komen in situaties terecht waar ze te jong voor zijn, scènes die veel kijkers kinderporno noemden. Na het verschijnen werd een petitie gestart om ‘Cuties’ van Netflix te halen.

Eerder kwam ook al kritiek op de poster waarop de hoofdrolspeelsters te zien zijn met korte broekjes en blote buik. “Het was niet oké en het was ook niet representatief voor deze Franse film die een award heeft gewonnen op het Sundance Film Festival. We hebben de beelden en beschrijving geüpdatet”, reageerde Netflix toen.