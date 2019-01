Comedy over leven Pete Davidson in de maak MVO

30 januari 2019

08u40

Film Een filmscript dat Pete Davidson heeft geschreven over zijn eigen jeugd, gaat in productie. De comedian werkt daarvoor samen met Judd Apatow, die de film zal regisseren.

De vader van Pete was brandweerman en kwam om bij de aanslag op de Twin Towers in New York op 11 september 2001. Pete was toen zeven jaar en heeft vaker aangegeven dat comedy één van de dingen is die hem hebben geholpen dat verlies te verwerken.

Volgens The Hollywood Reporter is de comedy semi-autobiografisch, maar heeft het hoofdpersonage wel dezelfde naam als Pete.

Voor Judd is het nog titelloze project de eerste film die hij regisseert sinds ‘Trainwreck’ uit 2015. Hij maakte de afgelopen jaren vooral televisie, zoals series ‘Love’ en ‘Crashing’.