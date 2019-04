Exclusief voor abonnees COLUMN. Achter de schermen van de Kampioenenfilm met An Swartenbroekx: “Onze Chef Geluid wilde Neroke een hele pot Xanax laten slikken” Redactie

12 april 2019

06u00

Film De opnames van de vierde 'F.C. De Kampioenen'-film zijn voor actrice en scenariste An Swartenbroekx een razend drukke periode. In deze column vertelt ze wat er beweegt in haar leven, professioneel én privé.

“Als beginnend scenarist heb ik bij enkele gerenommeerde auteurs een cursus gevolgd. Maar ik vrees dat ik tijdens een van die lessen ben ingedommeld en een van de belangrijkste regels heb gemist: ‘Bovenal, vermijd de ‘3 B’s’ in je scenario’s!’ Waarmee men wil zeggen: vermijd scènes met baby’s, beesten en boten… Geen enkele regisseur kan die in de hand houden. Sommigen voegen daar lachend aan toe dat er in Vlaanderen zelfs 4 B’s zijn: ook BV’s kunnen onhandelbaar zijn.”

