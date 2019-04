Exclusief voor abonnees COLUMN. Achter de schermen van de Kampioenenfilm met An Swartenbroekx: “Ik had nooit problemen met mijn leeftijd, tot ik een bril nodig had” Redactie

18 april 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz De opnames van de vierde ‘F.C. De Kampioenen’-film zijn voor actrice en scenariste An Swartenbroekx een razend drukke periode. In deze column vertelt ze wat er beweegt in haar leven, professioneel én privé.

“’Een vierde Kampioenenfilm?! Haha, gaan de kleinkinderen van de acteurs nu meespelen?’ Een reactie die ik las toen ik door enkele Kampioenen-posts scrolde. Ja, we worden ouder. Ik had nooit problemen met mijn leeftijd. Dertig, veertig, negenenveertig… Het deed me niets. Ik ben (buiten nieuwkomers Niels Destadsbader, Machteld Timmermans en Bab Buelens) de jongste van de bende en voel me ook zo. Tot ik enkele maanden geleden, tijdens de lezing van het script, plots de lettertjes niet meer duidelijk zag. De fase van ontkenning trad in. Ik, een bril?! No way!”

