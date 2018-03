Colin Trevorrow neemt regie 'Jurrasic World 3' op zich SD

30 maart 2018

21u27

Bron: ANP 0 Film Colin Trevorrow (41) regisseert het derde deel van 'Jurassic World'. Dat heeft Steven Spielberg vrijdag bekendgemaakt, meldt Entertainment Weekly. Trevorrow regisseerde in 2015 de eerste 'Jurassic World' die een wereldhit werd.

Colin Trevorrow was eerder al aangesteld als scriptschrijver van 'Jurassic World 3'. Hij schreef ook het tweede deel 'Jurassic World: The Fallen Kingdom' dat op 6 juni in de Belgische bioscopen uitkomt en door J.A. Bayona werd geregisseerd. De hoofdrollen zijn opnieuw voor Chris Pratt en Bryce Dallas Howard.

'Jurassic World 3' wordt in juni 2021 in de bioscopen verwacht.