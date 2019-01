Clint Eastwood schittert in ‘The Mule’: dit zijn zijn 7 meest memorabele films MVO

28 januari 2019

18u07 0 Film Sinds deze week is Hollywoodveteraan Clint Eastwood (88) te zien in ‘The Mule’. De film vertelt het verhaal van Leo Sharp, een veteraan uit de Tweede Wereldoorlog die als tachtiger drugsdealer werd voor het Sinaloakartel.

Na jaren in de filmbusiness heeft Eastwood natuurlijk veel meer memorabele prenten op zijn naam staan. Dit zijn Eastwoods zeven meest iconische en opvallende films op een rij.

1. ‘The Good, The Bad And The Ugly’ (1966)

Deze Italiaanse ‘spaghetti western’ vertelt het verhaal over drie vrijbuiters die tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog jacht maken op een goudschat.

2. ‘In The Line Of Fire’ (1993)

‘In The Line of Fire’ is een politieke actiethriller. Clint Eastwood neemt de rol van Frank Marrigan op zich. De agent drinkt zijn zorgen weg na de moord op president Kennedy.

3. ‘Escape From Alcatraz’ (1979)

‘Escape from Alcatraz’ is een Amerikaanse thriller onder regie van Don Siegel. Het scenario is gebaseerd op het gelijknamige boek uit 1963 van de Amerikaanse auteur J. Campbell Bruce. Eastwood speelt de gevreesde crimineel Frank Morris.

4. ‘Dirty Harry’ (1971)

Deze ‘Dirty Harry’ film is de eerste uit de reeks. Het verhaal draait rond de beruchte Zodiac Killer. Eastwood speelt inspecteur Harry Callahan, die naarstig op zoek is naar de moordenaar.

5. ‘Million Dollar Baby’ (2004)

Clint acteerde in ‘Million Dollar Baby’, maar zat ook in de regisseursstoel. In de film speelt hij de rol van Frankie Dunn, een boksleraar die na lang overtuigen beslist om een meisje op de leiden.

6. ‘Gran Torino’ (2008)

Dit drama werd door Eastwood geregisseerd en hij speelde zelf ook de hoofdrol. De titel verwijst naar het automerk Ford Gran Torino Sport, iets waar hoofdpersonage Walt Kowalski alles van kent.

7. ‘Space Cowboys’ (2000)

Sciencefiction onder regie van Eastwood, ook met Clint in de hoofdrol. Het personage Frank Corvin moet de aarde redden van een Russische satelliet die erop dreigt neer te storten. Corvin en zijn team worden naar de satelliet gelanceerd om de klus in de ruimte te klaren.